Киевоблсовет поддержал обращение к Раде об импичменте Порощенко

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Депутаты Киевского областного совета накануне проголосовали за обращение к Верховной Раде с требованием инициировать процедуру импичмента президента Петра Порошенко.

"Обращение о снятии с поста президента Украины в порядке импичмента" было инициировано фракцией "Батькивщина", его поддержали 57 из 84 депутатов, сообщает интернет-издание Comments.UA.

Текст обращения опубликован на официальном сайте Киевоблсовета.

Депутаты заявили, что "импичмент – это единственный способ привлечения президента к конституционной ответственности, когда его действия в сфере экономики и в военной сфере содержат признаки преступлений против суверенитета страны, против собственного народа, гражданских прав, национальной безопасности, правосудия, против мира и, наконец, признаки военных преступлений". Депутаты в своем обращении также подчеркнули, что этим действиям главы государства необходимо дать правовую оценку.

В тексте обращения отмечается: "Показатель доверия к власти стремительно приближается к нулю и на это есть объективные причины. С 2014-го по 2017-й годы Украина заняла первое место в мире по уровню коррупции, темпам инфляции, по количеству арестов и похищений работников СМИ, и по количеству официальных миллионеров среди госчиновников, депутатов, судей и антикоррупционеров. Украина вошла в десятку самых опасных стран мира по уровню насилия и преступности. Согласно данным Европейского суда по правам человека на 1 января 2017 г. в ЕСПЧ ожидают рассмотрения более 18 000 исков против Украины (это чуть меньше четверти от общего числа исков). За последний год этот показатель увеличился больше чем на 4 000 дел. Это свидетельствует о том, что такого уровня нарушения гражданских прав как сейчас, Украина не допускала еще никогда".

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Депутаты подчеркнули, что в стране продолжается кровопролитная война, которая только по официальным данным уже забрала жизни более 10 000 человек. "Население Украины стареет, болеет, вымирает или уезжает из Украины. Сумасшедший необоснованный рост тарифов на ЖКХ забирает у людей последнюю копейку. Разгул преступности, торговли людьми и оружием стали нашими новыми реалиями. И самое страшное — прикрываясь требованиями Международного валютного фонда, власть хочет отобрать у людей единственное, что осталось — украинскую землю и пустить их по миру нищими".

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Для устранения действующего президента с поста в порядке импичмента депутаты областного совета предлагают неотложно принять новый законопроект о временных следственных комиссиях и изменения в Регламент парламента. Депутаты также обращаются к гражданам страны за поддержкой импичмента президента Украины.

Инициатива об импичменте Порошенко уже нашла отклик в Верховной Раде — призыв Киевоблсовета поддержала фракция "Батькивщина".