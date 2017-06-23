Тимошенко выступила за импичмент Порошенко

По ее мнению, Порошенко заслужил импичмент "с того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением".

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Вместе с тем коллега Тимошенко по фракции Сергей Власенко заявил, что Порошенко "заработал уже на пять импичментов".

"Во-первых, президент является владельцем большой бизнес-империи в России, которая сегодня напрямую платит налоги в российский бюджет, за счет чего покупается оружие, патроны, которыми убивают наших парней. По моему мнению, это является первым элементом государственной измены", — сказал Власенко.