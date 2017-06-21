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    Политика

    Порошенко обсудил с руководством США дальнейшие санкции против РФ

    Тема:

    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (83)

    (обновлено: )14801
    Порошенко отметил, что с Дональдом Трампом у него была "очень содержательная беседа", в ходе которой среди прочего обсуждалось и усиление санкционного режима в отношении РФ.
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с руководством США дальнейшую санкционную политику в отношении России, в том числе усиление этих санкций.

    Брифинг Порошенко по итогам визита в США. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Брифинг Порошенко по итогам визита в США

    Об этом он заявил во время брифинга в Вашингтоне.

    "Была очень длинная, очень содержательная беседа с господином президентом, где отметили на двух чрезвычайно важных вещах. Вещь первая – это поддержка США суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, поддержка Украины в противодействии российской агрессии. Обсудили конкретные планы, которые предусматривают: первое – сохранение, а иногда усиление санкционного режима в отношении РФ вплоть до полного выполнения Минских соглашений. Думаю, что это является чрезвычайно важным, и не случайно, что именно во время пребывания украинской делегации США ввели новые санкции", — отметил он, передает телеканал "112 Украина".

    Порошенко с понедельника находится с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.

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