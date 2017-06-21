Порошенко обсудил с руководством США дальнейшие санкции против РФ

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КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с руководством США дальнейшую санкционную политику в отношении России, в том числе усиление этих санкций.

Об этом он заявил во время брифинга в Вашингтоне.

"Была очень длинная, очень содержательная беседа с господином президентом, где отметили на двух чрезвычайно важных вещах. Вещь первая – это поддержка США суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, поддержка Украины в противодействии российской агрессии. Обсудили конкретные планы, которые предусматривают: первое – сохранение, а иногда усиление санкционного режима в отношении РФ вплоть до полного выполнения Минских соглашений. Думаю, что это является чрезвычайно важным, и не случайно, что именно во время пребывания украинской делегации США ввели новые санкции", — отметил он, передает телеканал "112 Украина".

Порошенко с понедельника находится с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.