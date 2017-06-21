Порошенко не видит необходимости в смене "нормандского формата"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) или создании параллельного формата переговоров.

"Мы не видим необходимости менять "нормандский формат" и иметь какой-то параллельный трек к минскому процессу. Мы, действительно, обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к "нормандскому формату". Полностью открыты и приветствуем эти шаги, и будем абсолютно приветствовать более активное участие, в том числе представительское, в формате минского процесса, в том числе и в трехсторонней контактной группе", — сказал Порошенко в Вашингтоне по итогам визита в США, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

По его мнению, что участие США может принести перезагрузку и быстрые результаты в переговоры по Донбассу.

Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

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Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

В день визита украинского президента в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, а также представители байк-клуба "Ночные волки".