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    Порошенко не видит необходимости в смене "нормандского формата"

    Тема:

    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (83)

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    По словам президента Петра Порошенко, участие США в "нормандском формате" может принести перезагрузку и быстрые результаты в переговоры по Донбассу.
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) или создании параллельного формата переговоров.

    Брифинг Порошенко по итогам визита в США. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Брифинг Порошенко по итогам визита в США

    "Мы не видим необходимости менять "нормандский формат" и иметь какой-то параллельный трек к минскому процессу. Мы, действительно, обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к "нормандскому формату". Полностью открыты и приветствуем эти шаги, и будем абсолютно приветствовать более активное участие, в том числе представительское, в формате минского процесса, в том числе и в трехсторонней контактной группе", — сказал Порошенко в Вашингтоне по итогам визита в США, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

    По его мнению, что участие США может принести перезагрузку и быстрые результаты в переговоры по Донбассу.

    Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

    Смотрите также: Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

    Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

    В день визита украинского президента в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, а также представители байк-клуба "Ночные волки".

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