Хроника 29 апреля: поражение Кличко, саммит ЕС по Brexit, Россия хочет ареста Яценюка

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Интерпол отказался разыскивать экс-премьера Арсения Яценюка, в Киргизии мощный оползень снес село, мэр Одессы остановил переименование улиц, российских певец Дима Билан попал в базу "Миротворца". Главные события минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Россия хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности

Следственный комитет России намерен добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, ведомство располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах, а также в пытках и расстрелах пленных военных российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Взрыв возле патруля ОБСЕ под Луганском

На территории самопровозглашенной ЛНР рядом с патрулем наблюдателей СММ ОБСЕ прогремел взрыв, говорится в отчете миссии. По оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50–100 м к северо-западу. "Патруль СММ незамедлительно уехал из этого района и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном ЛНР населенном пункте Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)", — говорится в отчете.

Найдены украденные у курьеров правительства мешки

В Борисполе нашли мешки с документацией, которая ранее была похищена у работников фельдъегерской службы в Киеве.

Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, основная версия инцидента — это ограбление с целью наживы. По его словам, уже установлено количество нападавших: 6-7 человек, некоторые были с огнестрельным оружием.

В Киргизии мощный оползень снес село

Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов.

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Под оползнем оказались 24 человека, все они погибли. В Киргизии объявили воскресенье, 30 апреля, днем траура по погибшим.

Аваков: Интерпол отказался разыскивать Яценюка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Интерпол отказал в ходатайстве РФ объявить в международный розыск экс-премьера Арсения Яценюка с целью его ареста и экстрадиции. "С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", — написал Аваков у себя в Facebook.

Саммит глав 27 стран ЕС одобрил указания по Brexit

В субботу прошел специальный саммит глав 27 стран ЕС по вопросу Brexit, где были приняты указания для предстоящих переговоров.

В указаниях по Brexit сообщается, что Евросоюз подготовится к сценарию неудачных переговоров.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита заявил, что "это будут сложные переговоры".

Массовое отравление детей в Харьковской области

В Харьковской области произошло массовое отравление детей, воспитанников детского сада.

"Пять воспитанников одного из городских дошкольных учебно-воспитательных комплексов с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит попали в инфекционное отделение Изюмской городской больницы 26 апреля. Три 4-летние девочки, один 4-летний мальчик и девочка трех лет вчера уже были выписаны из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии", — сообщили в полиции.

Мэр Одессы остановил переименование улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения горсовета о возвращении прежних названий декоммунизированным улицам.

Теперь этот вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение горсовета после общественного обсуждения.

Катастрофа военного самолета на Кубе

Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника. Между тем, как уточняет агентство Рейтер, самолет врезался в гору. Все восемь погибших при крушении были военнослужащими.

Билан попал в базу сайта "Миротворец"

Российский певец Дима Билан внесен в базу скандального сайта "Миротворец".

Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму, "незаконное пересечение государственной границы Украины". На сайте также выложены фото и видео с его выступления в Крыму.

Владимир Кличко проиграл нокаутом

Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA (Super) и IBO.

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Поединок прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол.

Порошенко лишил гражданства Артеменко – Ляшко

Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко в связи с получением им канадского гражданства, сообщил глава фракции Олег Ляшко. По его словам, "это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай".

"Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко", — заявил Ляшко.