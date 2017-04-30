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    Аналитика и комментарии

    Хроника 29 апреля: поражение Кличко, саммит ЕС по Brexit, Россия хочет ареста Яценюка

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    В субботу Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа, лидеры ЕС одобрили указания по Brexit, возле патруля ОБСЕ под Луганском прогремел взрыв, Россия хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Интерпол отказался разыскивать экс-премьера Арсения Яценюка, в Киргизии мощный оползень снес село, мэр Одессы остановил переименование улиц, российских певец Дима Билан попал в базу "Миротворца". Главные события минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Россия хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности

    Следственный комитет России намерен добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности.

    Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, ведомство располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах, а также в пытках и расстрелах пленных военных российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

    Взрыв возле патруля ОБСЕ под Луганском

    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    FAZ: ОБСЕ после смертоносного взрыва в Донбассе

    На территории самопровозглашенной ЛНР рядом с патрулем наблюдателей СММ ОБСЕ прогремел взрыв, говорится в отчете миссии. По оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50–100 м к северо-западу. "Патруль СММ незамедлительно уехал из этого района и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном ЛНР населенном пункте Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)", — говорится в отчете.

    Найдены украденные у курьеров правительства мешки

    В Борисполе нашли мешки с документацией, которая ранее была похищена у работников фельдъегерской службы в Киеве. 

    Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, основная версия инцидента — это ограбление с целью наживы. По его словам, уже установлено количество нападавших: 6-7 человек, некоторые были с огнестрельным оружием.

    В Киргизии мощный оползень снес село

    Оползень в Киргизии
    turmush.kg
    Оползень в Киргизии: 24 человека похоронены заживо

    Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов. 

    Смотрите также: Появилось видео смертельного оползня в Киргизии

    Под оползнем оказались 24 человека, все они погибли. В Киргизии объявили воскресенье, 30 апреля, днем траура по погибшим. 

    Аваков: Интерпол отказался разыскивать Яценюка

    Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Интерпол отказал в ходатайстве РФ объявить в международный розыск экс-премьера Арсения Яценюка с целью его ареста и экстрадиции. "С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", — написал Аваков у себя в Facebook.

    Саммит глав 27 стран ЕС одобрил указания по Brexit

    В субботу прошел специальный саммит глав 27 стран ЕС по вопросу Brexit, где были приняты указания для предстоящих переговоров.

    В указаниях по Brexit сообщается, что Евросоюз подготовится к сценарию неудачных переговоров. 

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита заявил, что "это будут сложные переговоры". 

    Массовое отравление детей в Харьковской области 

    В Харьковской области произошло массовое отравление детей, воспитанников детского сада.

    "Пять воспитанников одного из городских дошкольных учебно-воспитательных комплексов с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит попали в инфекционное отделение Изюмской городской больницы 26 апреля. Три 4-летние девочки, один 4-летний мальчик и девочка трех лет вчера уже были выписаны из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии", — сообщили в полиции. 

    Мэр Одессы остановил переименование улиц

    Старые названия улицам после Одессы будут возвращать и в Киеве – Рудяков
    РИА Новости Украина, youtube
    Эксперт о переименовании улиц в Одессе: следующий - Киев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения горсовета о возвращении прежних названий декоммунизированным улицам. 

    Теперь этот вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение горсовета после общественного обсуждения. 

    Катастрофа военного самолета на Кубе

    Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника. Между тем, как уточняет агентство Рейтер, самолет врезался в гору. Все восемь погибших при крушении были военнослужащими. 

    Билан попал в базу сайта "Миротворец"

    Российский певец Дима Билан внесен в базу скандального сайта "Миротворец". 

    Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму, "незаконное пересечение государственной границы Украины". На сайте также выложены фото и видео с его выступления в Крыму.

    Владимир Кличко проиграл нокаутом

    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA (Super) и IBO. 

    Смотрите также: Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Поединок прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол. 

    Порошенко лишил гражданства Артеменко – Ляшко

    Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко в связи с получением им канадского гражданства, сообщил глава фракции Олег Ляшко. По его словам, "это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай". 

    "Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко", — заявил Ляшко.

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