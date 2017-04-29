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    Под оползнем в Киргизии погибли 24 человека

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    Под оползнем остались шесть семей, в том числе девять детей. По данным МЧС, в 2003 году владельцы разрушенных оползнем домов получали ссуды от государства для переселения в безопасное место.
    Оползень в Киргизии
    turmush.kg

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Под оползнем, который накрыл в Киргизии село, оказались 24 человека, все они погибли, сообщает МЧС республики.

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    "По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человек", — сообщает пресс-служба МЧС.

    Поисково-спасательные мероприятия на месте контролирует глава МЧС Кубатбек Боронов.

    По данным ведомства, в 2003 году владельцы разрушенных оползнем домов получали ссуды от государства для переселения в безопасное место.

    По данным ведомства, мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов, четыре из которых пустовали. В МЧС не исключают возможность повторного оползня. По предварительным данным, под оползнем остались шесть семей, в том числе девять детей.

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