В Мариуполе для обеспечения правопорядка привлекли собак - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Мариуполе Донецкой области проводят усиление мер безопасности перед майскими праздниками. Об этом сообщил заместитель председатель Национальной полиции, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он также обратился к жителям Мариуполя с просьбой отнестись к принятым мерам безопасности с пониманием.

Более детально о причинах, целях и последствиях проводимых работ сообщил специальный корреспондент радиостанции "Голос Столицы" из Мариуполя Тимофей Львутин:

"Хотелось бы отметить такой момент, что буквально со вчерашнего дня началась эта операция под названием «Сигнал тревоги» и на протяжении этих суток и в принципе до конца майских праздников она будет происходить. В настоящее время в Мариуполе задействовано около 750 человек и это не только рядовые правоохранители, это также и спецподразделение КОРД, и кинологи, и даже взрывотехники, то есть все группы быстрого реагирования и оперуполномоченные, которые находятся на службе в усиленном режиме. Как заявляет непосредственно замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Он говорит, что буквально со вчерашнего дня и по нынешнее время уже было осмотрено более пяти тысяч автомобилей и проверено свыше тысячи человек. Уже несколько фактов было зарегистрировано: обнаружение наркотиков, изъятие оружия. Но всего было составлено за эти сутки около 80 административных протоколов.

Отметим такой момент, что это все делается с одной целью — чтобы мариупольцы смогли в свои майские праздники отметить в спокойной атмосфере. Это основная задача, о которой заявляет непосредственно Вячеслав Аброськин. То есть это охрана общественного порядка и вот недопущение дестабилизации ситуации непосредственно в Мариуполе и по всей территории Донецкой области. Мариуполь — первый город, где происходит столь усиленная охрана к майским праздникам, но опять же по словам Аброськина, буквально уже с завтрашнего дня и другие крупные города, такие как Краматорск, Славянск и еще ряд других городов, например, Бахмут присоединятся к этой операции.

Самое большое внимание правоохранителей будет приковано к массовому скоплению людей. В воскресенье у нас планируется проукраинский митинг непосредственно возле драматического театра. То есть в сквере. Там также будут усиленно работать патрульная полиция и сотрудники центрального отдела полиции, даже главного управления нацполиции Донецкой области. То есть это первое мероприятие, которое пройдет через два дня. Что же касается майских праздников, то конкретного анонса от городской власти пока нет. Но в любом случае будет нечто массовое. В Мариуполе появился кинологический центр то есть будут задействованы собаки, для того чтобы проявлять каждую урну, проверять каждый угол, чтобы нигде не было взрывчатых веществ или какой-то заложенной бомбы", — сообщил Львутин.

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Ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире "Голоса Столицы", что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.