Мощный оползень в Калифорнии

По информации властей, шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино. В результате погибли по меньшей мере четыре человека.

Видео размещено в интернете на канале ABC News.

Смотрите также: Новые кадры с места ЧП на самой высокой плотине в США

​Одно из деревьев в непогоду упало на автомобиль, в результате чего погиб находившийся в машине человек. Еще трое погибли в различных дорожно-транспортных происшествиях по причине плохой погоды. Синоптики ожидают, что циклон в субботу принесет сильные дожди в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, а в воскресенье обрушится на побережье центральной части Калифорнии.