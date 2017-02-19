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    Мощный оползень в Калифорнии

    Тема:

    Катаклизмы в мире: торнадо в США (124)

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    В интернете появились кадры разрушительного обвала горного массива в лесу около города Сан-Бернардино. Сильный шторм с ветром и ливнями обрушился на Калифорнию.
    Канал ABC News на Youtube

    По информации властей, шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино. В результате погибли по меньшей мере четыре человека.

    Видео размещено в интернете на канале ABC News.

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    ​Одно из деревьев в непогоду упало на автомобиль, в результате чего погиб находившийся в машине человек. Еще трое погибли в различных дорожно-транспортных происшествиях по причине плохой погоды. Синоптики ожидают, что циклон в субботу принесет сильные дожди в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, а в воскресенье обрушится на побережье центральной части Калифорнии.

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