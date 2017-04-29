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    В Киргизии мощный оползень снес село

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    Земляные массы накрыли около десятка жилых домов, в них проживали 24 человека; точное количество людей, которые могли остаться под завалами, пока неизвестно.
    Оползень. Архивное фото
    REUTERS/Dinuka Liyanawatte

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Мощный оползень объемом миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 часов утра, сообщает МЧС.

    Мощный оползень в Калифорнии. Видео
    Канал ABC News на Youtube
    Мощный оползень в Калифорнии

    По предварительным данным, земляные массы накрыли около десятка жилых домов, в них проживали 24 человека; точное количество людей, которые могли остаться под завалами, пока неизвестно.

    В настоящий момент в администрации президента готовится указ об объявлении 30 апреля днем траура по погибшим под оползнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.

    "В настоящий момент готовится указ об объявлении 30 апреля днем траура", — сообщил собеседник агентства.

    Президент Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу, в котором выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства также распорядился ежечасно докладывать ему о ходе спасательных работ.

    В настоящий момент на месте ЧП продолжаются спасательные работы, в которых задействованы около 100 спасателей, на месте находится министр ЧС Кубатбек Боронов, а также его заместитель Равшан Рысбаев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, спасатели не исключают возможности повторного схода оползня в данном районе.

    Как сообщалось ранее, число погибших при сходе оползня в колумбийском городе Манисалес достигло 19 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

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