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    Сход оползня в Колумбии: погибли около 20 человек

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    От оползня пострадали как минимум 25 городских районов, разрушено 75 домов, а 400 семей были эвакуированы. В Манисалесе находится президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Jaime Saldarriaga

    МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Число погибших при сходе оползня в колумбийском городе Манисалес достигло уже 19 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести, сообщили вечером власти города.

    Ранее сообщалось о 14 погибших.

    Муниципальный комитет по управлению рисками уже принял решение объявить в Манисалесе ситуацию стихийного бедствия и тревогу "красного" уровня. От оползня пострадали как минимум 25 городских районов, разрушено 75 домов, а 400 семей были эвакуированы, отмечает портал Tiempo.

    В Манисалесе находится президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим.

    В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. По последним данным, погибли 320 человек, город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

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