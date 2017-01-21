наверх
21.01.201723:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Китае оползень накрыл гостиницу с людьми, двое погибли - СМИ

    (обновлено: )1
    Согласно информации, оползень повредил отель Mirage, больше всего пострадал ресторан на первом этаже, где в этот момент находились работники и гости. Из-под завалов достали пятерых выживших людей, двое из которых скончались в больнице.
    Оползень в Китае
    Chinanews.com

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В китайской провинции Хубэй горный оползень накрыл гостиницу, в результате погибли двое человек, еще десятки жителей остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает "Синьхуа".

    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Спасательная операция: 17 выживших в итальянском отеле после схода лавины

    Сообщается, что 3 тысячи кубометров горной породы повредили отель Mirage, больше всего пострадал ресторан на первом этаже, в котором в этот момент находились работники и гости.

    Спасатели достали из-под завалов пятерых выживших людей, двое из которых скончались в больнице.

    Ранее сообщалось, что в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо, снежная лавина погребла под собой гостиницу, где, по предварительным данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Певица и актриса Мадонна
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Доллары
    Экономика Украины. Падение гривны
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ