В Китае оползень накрыл гостиницу с людьми, двое погибли - СМИ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В китайской провинции Хубэй горный оползень накрыл гостиницу, в результате погибли двое человек, еще десятки жителей остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает "Синьхуа".

Сообщается, что 3 тысячи кубометров горной породы повредили отель Mirage, больше всего пострадал ресторан на первом этаже, в котором в этот момент находились работники и гости.

Спасатели достали из-под завалов пятерых выживших людей, двое из которых скончались в больнице.

Ранее сообщалось, что в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо, снежная лавина погребла под собой гостиницу, где, по предварительным данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.