Виталий Кличко прокомментировал поражение своего брата

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко назвал поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошуа боем гладиаторов, сообщает УНН.

"То, что произошло — это жизнь. Так бывает. Это был бой гладиаторов, когда два лучших бойца в мире встретились в ринге. Владимир доминировал, имел все шансы победить. Но случилось так, как есть. Мы можем поставить ключевой вопрос: что дальше? Сегодня Владимир сам ответил, что в ближайшее время сделает заявление. Я не могу решать за него. Я поддержу брата в любом его решении. Откровенно хочу сказать: для меня лично гораздо легче быть в ринге, чем стоять как секундант во время поединка,"— сказал Кличко.

"Володя должен был агрессивнее действовать. Он много ждал и давал возможность Джошуа атаковать. Сейчас сложно анализировать, но, по моему мнению, надо было агрессивнее действовать и не давать Джошуа прийти в себя. Это было бы на пользу Владимиру. Я был удивлен, что в Джошуа такая неплохая кондиция. Я думал, что он не сможет так активно действовать. Но мы увидели: в чемпионских раундах он показал себя достойно," — отметил он.

Напомним, Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.