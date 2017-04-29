Билан попал в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Российский певец Дима Билан внесены в базу скандального сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма.

Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за "незаконное пересечение государственной границы Украины". На сайте также выложены фотографии и видео с выступления исполнителя в Крыму.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.