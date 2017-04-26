FAZ: ОБСЕ после смертоносного взрыва в Донбассе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Почти с самого начала противостояния на востоке Украины в Донбассе находятся представители ОБСЕ, направленные туда по решению 57 стран-членов организации с наблюдательной миссией.

"В общей сложности их количество сейчас составляет около 600. Патрулируя территорию, они на протяжении всего этого времени постоянно сталкиваются с различными опасностями", – пишет Конрад Шуллер в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Будь то на своих выкрашенных в белый цвет бронированных внедорожниках или пешком, они регулярно попадают под обстрелы. Иногда они оказываются в опасной близости, когда кто-то пускает очередь из автомата Калашникова, и тогда им приходится прятаться где-нибудь в придорожной канаве; иногда где-то рядом с ними взрываются гранаты. Часто наблюдатели получают при этом ранения", – продолжает автор публикации.

"В воскресенье же в Донбассе произошел инцидент со смертельным исходом для одного из наблюдателей ОБСЕ. Поначалу это был обычный, ничем не примечательный выезд на место событий. Шестеро наблюдателей на двух белых бронированных внедорожниках отправились в путь по территории, контролируемой повстанцами", – говорится в статье.

"Они только свернули на боковую дорогу неподалеку от деревни Пришиб, и вдруг произошел мощный взрыв, от которого один из автомобилей буквально разлетелся на части. При этом погиб один американский санитар, а двое других наблюдателей из Германии и Чехии получили ранения. ОБСЕ сообщила, что внедорожник, предположительно, наехал на мину. Женщина-наблюдатель из Германии получила лишь легкое ранение и уже вновь находится на территории, контролируемой украинским правительством", – пишет Конрад Шуллер.

"Еще до начала расследования стороны конфликта обвинили друг друга в этом инциденте. Глава так называемой Донецкой Народной Республики незамедлительно заявил о "провокации" со стороны украинского правительства с целью "очернения" ДНР в глазах мировой общественности. Другие источники на территории ополченцев говорили об украинских "диверсантах", заманивших наблюдателей в ловушку. Российский МИД в своем сообщении также заявил, что эта "циничная" акция, очевидно, была "провокацией", целью которой было помешать урегулированию конфликта на Донбассе. Украинский МИД, в свою очередь, используя те же самые выражения, обвинил во всем противоположную сторону", – продолжает журналист.

"Обвиняя друг друга в этом происшествии, правительства России и Украины не потрудились даже дождаться каких-либо результатов расследования. Когда они выступили со своими заявлениями, еще не было никакой ясности относительно ЧП. Никто не знал, был ли это преднамеренный взрыв (то есть представители ОБСЕ попали в ловушку, что и подразумевалось под "провокацией"), или же это была трагическая случайность, и просто взорвалась одна из тысяч мин, заложенных на территории Донбасса, при взрывах которых постоянно гибнут местные жители", – отмечает автор статьи.

"Если проанализировать ситуацию за без малого три года, которые длится миссия ОБСЕ, нетрудно заметить, что ополченцы мешают наблюдателям намного чаще, чем украинская сторона. Надо сказать, что наблюдателей не любят и многие украинцы – отчасти потому, что в их число входят представители России, в связи с чем в Украине многие уверены, что информация о позициях украинских сил, которую собирают наблюдатели, незамедлительно попадает к российским артиллеристам. Поэтому иногда украинские солдаты также мешали представителям ОБСЕ, а их белые автомобили обстреливались со стороны предположительного нахождения правительственных войск", – пишет Конрад Шуллер.

"Вместе с тем, подобные инциденты с участием украинской стороны случались относительно редко. Заместитель главы миссии, швейцарец Александр Хуг, постоянно указывал на то, что в большинстве случаев его коллеги сталкивались с угрозами или препятствиями со стороны ополченцев. Те регулярно им угрожали, задерживали или заставляли под угрозой оружия ложиться на землю лицом вниз", – продолжает автор публикации.

"Кроме того, на территории, подконтрольной ополченцам, постоянно случались акции "народного гнева", направленные против представителей ОБСЕ. Иногда демонстранты блокировали их базы и поджигали их автомобили. Однажды целых восемь наблюдателей были похищены и оставались в плену на протяжении нескольких недель", – напоминает журналист.

"Тот факт, что с участием украинской стороны подобных инцидентов случалось намного меньше, связан, возможно, с тем, что хотя и среди украинских солдат есть подозрения в отношении людей из ОБСЕ, власти страны ввиду превосходства российской стороны заинтересованы, скорее, в усилении миссии, нежели в ее ослаблении. Так, Киев постоянно требовал, чтобы нынешние невооруженные наблюдатели получили усиление со стороны вооруженного международного полицейского контингента", – пишет Конрад Шуллер.

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В связи с этим утверждения Москвы после инцидента на Западе считают неубедительными, говорится в статье. Во всяком случае, соответствующие заявления немецкого и американского правительства были однозначными: канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ополченцы несут особую ответственность за многочисленные нарушения перемирия, отметил автор публикации.

"Еще жестче была реакция Вашингтона: Госдепартамент США заявил, что все стороны должны позаботиться о том, чтобы в Украине наступило реальное перемирие…. Какими бы ни были обстоятельства фатального взрыва в минувшие выходные — был ли это умышленный или лишь случайный взрыв, — он никоим образом не будет способствовать сближению позиций российской и американской сторон, о возможности которого еще совсем недавно говорил Трамп", — говорится в статье.