наверх
26.04.201714:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Генсек ОБСЕ выступил против идеи вооружения наблюдателей

    (обновлено: )18010
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер ответил на вопрос о том, не пришло ли время в свете недавнего инцидента с подрывом автомобиля наблюдателей вооружить представителей миссии.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Фото: ОБСЕ

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. СММ ОБСЕ должна остаться исключительно гражданской, невооруженной миссией, считает генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

    ОБСЕ
    REUTERS Alexander Ermochenko
    Подрыв патруля миссии ОБСЕ актуализировал "Минск-2"

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

    "Мы — невооруженная миссия и мы бы хотели остаться такой. Это невооруженная гражданская миссия", — сказал Заньер, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время в свете недавнего инцидента с подрывом автомобиля наблюдателей вооружить представителей миссии.

    Читайте также: Спецкор о подрыве авто ОБСЕ в зоне АТО

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?