Генсек ОБСЕ выступил против идеи вооружения наблюдателей

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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. СММ ОБСЕ должна остаться исключительно гражданской, невооруженной миссией, считает генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

"Мы — невооруженная миссия и мы бы хотели остаться такой. Это невооруженная гражданская миссия", — сказал Заньер, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время в свете недавнего инцидента с подрывом автомобиля наблюдателей вооружить представителей миссии.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.