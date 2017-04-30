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    Кличко заявил, что получил удовольствие от боя с Джошуа, несмотря на поражение

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    Первое за 11 лет поражение Владимира Кличко (60)

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    По словам боксера Владимира Кличко, сказанным после поединка на "Уэмбли", "сегодня победил самый лучший", это был удивительный поединок для обоих бойцов.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Боксер Владимир Кличко заявил, что бой с британцем Энтони Джошуа получился удивительным, и он получил удовольствие от поединка, несмотря на поражение.

    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Смотрите также: Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на пол ринга.

    "Сегодня победил самый лучший. Это был удивительный поединок для обоих бойцов. Энтони был лучше меня сегодня, и мне действительно жаль, что я не смог одержать победу. У меня был план по достижению цели, но он не сработал. Выражаю уважение Энтони, я получил удовольствие от боя. Жаль, что не смог поднять руку. Он же сумел подняться и продолжить борьбу за титулы", — приводит слова Кличко Sky Sports.

    Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

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