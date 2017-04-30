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    Джошуа: Владимир Кличко - образец для подражания на ринге и вне его

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    Первое за 11 лет поражение Владимира Кличко (60)

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    По словам британского боксера Энтони Джошуа, успешно защитившего в бою с Кличко титулы IBO и IBF, Владимир Кличко - образец для подражания как на ринге, так и вне его.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Британский боксер Энтони Джошуа после победы над украинцем Владимиром Кличко в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBO и IBF, а также за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA, заявил, что Кличко является образцом для подражания как на ринге, так и вне его пределов.

    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Бой между Джошуа и Кличко прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

    "Я уже говорил, что я не совершенен, но я стремлюсь к этому. Перед боем ты всегда оставляешь свое эго за пределами ринга и уважаешь своего соперника. Владимир — образец для подражания как на ринге, так и вне его. Я немного эмоционален и знаю, что у кого-то есть сомнения во мне. Но я копаю глубоко. Когда ты идешь на бой, ты всегда узнаешь, из чего ты сделан на самом деле", — приводит слова Джошуа Sky Sports.

    Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

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