Джошуа: Владимир Кличко - образец для подражания на ринге и вне его

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Британский боксер Энтони Джошуа после победы над украинцем Владимиром Кличко в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBO и IBF, а также за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA, заявил, что Кличко является образцом для подражания как на ринге, так и вне его пределов.

Бой между Джошуа и Кличко прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Я уже говорил, что я не совершенен, но я стремлюсь к этому. Перед боем ты всегда оставляешь свое эго за пределами ринга и уважаешь своего соперника. Владимир — образец для подражания как на ринге, так и вне его. Я немного эмоционален и знаю, что у кого-то есть сомнения во мне. Но я копаю глубоко. Когда ты идешь на бой, ты всегда узнаешь, из чего ты сделан на самом деле", — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).