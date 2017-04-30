Кличко проиграл нокаутом британцу Джошуа в бою за титул чемпиона мира

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Поединок, прошедший в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился победой Джошуа нокаутом в 11-м раунде.

Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол. Когда британец снова пошел в атаку на Кличко, рефери остановил бой.

Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

Ранее в букмекерской конторе William Hill сообщили, что объем ставок на супербой составит 130 млн долларов. А Британии, где пройдет сам бой, объем составит более 25 млн, что будет рекордом для Англии.