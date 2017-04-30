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    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Тема:

    Первое за 11 лет поражение Владимира Кличко (60)

    (обновлено: )5310
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

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    Поражение Кличко в поединке с Джошуа

    Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Смотрите также: Кличко vs Джошуа: боксеры провели открытые тренировки

    Поединок, прошедший в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился победой Джошуа нокаутом в 11-м раунде.

    Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол. Когда британец снова пошел в атаку на Кличко, рефери остановил бой.

    Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

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