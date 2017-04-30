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    Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

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    Первое за 11 лет поражение Владимира Кличко (57)

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    Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBO и IBF, а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA.
    Канал Boxing VHS на Youtube

    Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Поединок, прошедший в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

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    Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол. Когда британец снова пошел в атаку на Кличко, рефери остановил бой.

    Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

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