Кличко признал поражение от Джошуа, но думает о реванше

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Боксер Владимир Кличко признал, что проиграл британцу Энтони Джошуа в бою.

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"Лондон, я тебя люблю! Сегодня победил сильнейший. Два джентльмена бились друг с другом, но Энтони сегодня был лучше меня. Это действительно плохо, что я не смог победить. Мое уважение публике – ребята, вы крутые! Конечно, мне бы хотелось поднять руки вверх, а не проиграть, не вернув себе пояса. Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло", – сказал Кличко после боя, передает "112 Украина".

Как сообщает агентство Франс Пресс, Кличко заявил, что в его контракте на бой с британцем Энтони Джошуа есть пункт о реванше, однако сам украинец должен обдумать этот шаг.

"Я возьму время на раздумья, а потом дам вам знать. В контракте есть пункт о реванше, которым я могу воспользоваться. Но именно сейчас ничего анонсировать не собираюсь. Я не чувствую себя проигравшим. Хотя я не завоевал титулы, я определенно выиграл, несмотря на то, что проиграл", — заявил Кличко.

"Я не против еще одного поединка с Владимиром, если он захочет взять реванш. Это зависит от него", — ответил на вопрос о возможном реванше Джошуа.

Напомним, Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.