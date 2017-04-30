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    Кличко признал поражение от Джошуа, но думает о реванше

    (обновлено: )37901
    Украинский боксер заявил, что в его контракте на бой с британцем Энтони Джошуа есть пункт о реванше, однако сам Кличко должен обдумать этот шаг.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Боксер Владимир Кличко признал, что проиграл британцу Энтони Джошуа в бою.

    Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа. Видео
    Канал TOP5z Cinema на Youtube
    Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Смотрите также: Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    "Лондон, я тебя люблю! Сегодня победил сильнейший. Два джентльмена бились друг с другом, но Энтони сегодня был лучше меня. Это действительно плохо, что я не смог победить. Мое уважение публике – ребята, вы крутые! Конечно, мне бы хотелось поднять руки вверх, а не проиграть, не вернув себе пояса. Реванш? Я должен изучить, какого черта это произошло", – сказал Кличко после боя, передает "112 Украина".

    Как сообщает агентство Франс Пресс, Кличко заявил, что в его контракте на бой с британцем Энтони Джошуа есть пункт о реванше, однако сам украинец должен обдумать этот шаг.

    "Я возьму время на раздумья, а потом дам вам знать. В контракте есть пункт о реванше, которым я могу воспользоваться. Но именно сейчас ничего анонсировать не собираюсь. Я не чувствую себя проигравшим. Хотя я не завоевал титулы, я определенно выиграл, несмотря на то, что проиграл", — заявил Кличко.

    "Я не против еще одного поединка с Владимиром, если он захочет взять реванш. Это зависит от него", — ответил на вопрос о возможном реванше Джошуа.

    Напомним, Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

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