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    Найдены мешки с похищенными у правительственных курьеров документами

    (обновлено: )57620
    Глава столичной национальной полиции сообщил, что уже установлены некоторые обстоятельства нападения, известно количество нападавших и на каких автомобилях они скрылись.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Борисполе нашли мешки с документацией, которая ранее была похищена у работников фельдъегерской службы в Киеве, сообщил глава столичной национальной полиции Андрей Крищенко.

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    "Приблизительно два часа назад в Борисполе были обнаружены мешки с документацией. Мы их не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", — сказал Крищенко на брифинге, который транслировал украинский "5 канал".

    Также он отметил, что уже установлены некоторые обстоятельства нападения, известно количество нападавших и на каких автомобилях они скрылись.

    Ранее полиция заявила о розыске злоумышленников, напавших на трех работников фельдъегерской службы на центральном железнодорожном вокзале Киева и отобравших несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова.

    По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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