Найдены мешки с похищенными у правительственных курьеров документами

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Борисполе нашли мешки с документацией, которая ранее была похищена у работников фельдъегерской службы в Киеве, сообщил глава столичной национальной полиции Андрей Крищенко.

"Приблизительно два часа назад в Борисполе были обнаружены мешки с документацией. Мы их не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", — сказал Крищенко на брифинге, который транслировал украинский "5 канал".

Также он отметил, что уже установлены некоторые обстоятельства нападения, известно количество нападавших и на каких автомобилях они скрылись.

Ранее полиция заявила о розыске злоумышленников, напавших на трех работников фельдъегерской службы на центральном железнодорожном вокзале Киева и отобравших несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.