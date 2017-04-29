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    Оползень в Киргизии: в стране объявлен траур

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    В день траура на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.
    Оползень в Киргизии
    turmush.kg

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. В Киргизии объявили воскресенье, 30 апреля, днем траура по погибшим под оползнем. Об этом говорится в указе президента республики Алмазбека Атамбаева.

    Оползень в Киргизии
    turmush.kg
    Оползень в Киргизии: 24 человека похоронены заживо

    Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра (4 по Киеву), завалив 11 домов. Погибшими считаются 24 человека, в том числе девять детей. На месте ведутся поисково-спасательные работы. В МЧС не исключают повторного схода оползней в этом районе.

    "Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется: объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской республике", — говорится в указе.

    В день траура на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, правительству совместно с органами местного самоуправления поручено оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

    "Государственными органами Кыргызской республики проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким", — говорится в указе.

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