наверх
29.04.201723:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    В результате катастрофы военного самолета на Кубе погибли 8 человек

    (обновлено: )16
    По информации источника, военный самолет потерпел крушение в кубинской провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек. Ан-26 принадлежит компании Aerogaviota.
    Кубинский самолет Ан-26 компании Aerogaviota
    Aerogaviota

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.

    Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ. Видео
    Канал Сергей Смык на Youtube
    Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ

    Смотрите также: Огненная посадка самолета без шасси во Флориде

    По данным источника, самолет принадлежит компании Aerogaviota.

    Между тем, как уточняет агентство Рейтер, самолет врезался в гору. Все восемь погибших при крушении были военнослужащими.

    "Восемь военных на борту, включая экипаж, погибли. Комиссия министерства Революционных вооруженных сил расследует причины случившегося", — приводит Рейтер выдержку из сообщения местного агентства.

    Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-26 разбился на западе острова в провинции Пинар-дель-Рио, он способен принять на борт до 39 человек. Самолет принадлежит авиакомпании Aerogaviota. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Логотип Евровидения
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Флаги Европейского союза и Франции
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?