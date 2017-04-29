В результате катастрофы военного самолета на Кубе погибли 8 человек

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.

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По данным источника, самолет принадлежит компании Aerogaviota.

Между тем, как уточняет агентство Рейтер, самолет врезался в гору. Все восемь погибших при крушении были военнослужащими.

"Восемь военных на борту, включая экипаж, погибли. Комиссия министерства Революционных вооруженных сил расследует причины случившегося", — приводит Рейтер выдержку из сообщения местного агентства.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-26 разбился на западе острова в провинции Пинар-дель-Рио, он способен принять на борт до 39 человек. Самолет принадлежит авиакомпании Aerogaviota. Официальной информации о случившемся пока не поступало.