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    Саммит глав 27 стран ЕС одобрил указания по Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (459)

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    Как сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, указания утверждены единогласно. В Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера отмечается, что решение было принято менее чем за 15 минут.
    Флаг Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Мальтийское председательство в Совете ЕС сообщило в Twitter, что на саммите лидеров 27 государств Евросоюза одобрили указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС (Brexit).

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    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool
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    "Саммит 27 (лидеров стран ЕС) принял указания по Brexit", — говорится в сообщении.

    "Указания утверждены единогласно. Твердый и справедливый политический мандат 27 стран ЕС для переговоров по Brexit готов", — написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

    В Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера отмечается, что это решение было принято менее чем за 15 минут.

    Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники 27 стран Евросоюза пришли к предварительной договоренности по основным пунктам, оговоренным в проекте рекомендаций председателя Евросовета Дональда Туска по Brexit.

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