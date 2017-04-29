Саммит глав 27 стран ЕС одобрил указания по Brexit

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Мальтийское председательство в Совете ЕС сообщило в Twitter, что на саммите лидеров 27 государств Евросоюза одобрили указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС (Brexit).

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"Саммит 27 (лидеров стран ЕС) принял указания по Brexit", — говорится в сообщении.

"Указания утверждены единогласно. Твердый и справедливый политический мандат 27 стран ЕС для переговоров по Brexit готов", — написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

В Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера отмечается, что это решение было принято менее чем за 15 минут.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники 27 стран Евросоюза пришли к предварительной договоренности по основным пунктам, оговоренным в проекте рекомендаций председателя Евросовета Дональда Туска по Brexit.