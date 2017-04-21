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    В мире

    Глава Европарламента рассказал, как отменить Brexit

    (обновлено: )12901
    По мнению председателя ЕП Антонио Таяни, если новоизбранное правительство Великобритании после досрочных выборов изменит позицию по Brexit, это можно будет сделать.
    Новый глава Европарламента Антонио Таяни
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Процедуру выхода Великобритании из состава Евросоюза все еще можно повернуть вспять, заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool
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    По мнению Таяни, Brexit может быть отменен, если летом на досрочных парламентских выборах граждане Великобритании выберут новое правительство.

    "Если Соединенное Королевство после выборов захочет отозвать (ст. 50, — ред.), то процедура очень ясна. (…) Если завтра новое правительство Великобритании решит изменить свою позицию, это возможно сделать. Все 27 членов Евросоюза будут "за", — цитирует Таяни издание The Guardian.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце марта официально уведомила Брюссель о выходе Британии из ЕС. Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

     

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