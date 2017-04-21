Глава Европарламента рассказал, как отменить Brexit

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Процедуру выхода Великобритании из состава Евросоюза все еще можно повернуть вспять, заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

По мнению Таяни, Brexit может быть отменен, если летом на досрочных парламентских выборах граждане Великобритании выберут новое правительство.

"Если Соединенное Королевство после выборов захочет отозвать (ст. 50, — ред.), то процедура очень ясна. (…) Если завтра новое правительство Великобритании решит изменить свою позицию, это возможно сделать. Все 27 членов Евросоюза будут "за", — цитирует Таяни издание The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце марта официально уведомила Брюссель о выходе Британии из ЕС. Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.