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    Страны ЕС достигли предварительной договоренности по Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (450)

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    По информации источников, переговоры высокопоставленных чиновников 27 стран Евросоюза продемонстрировали твердое единство и консенсус в отношении всех основных составляющих проекта по Brexit.
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Высокопоставленные чиновники 27 стран Евросоюза пришли к предварительной договоренности по основным пунктам, оговоренным в проекте рекомендаций председателя Евросовета Дональда Туска по Brexit, передает Франс Пресс со ссылкой на источник.

    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сообщается, что встреча прошла во вторник, чиновники обсудили ситуацию, сложившуюся после объявления британского премьера Терезы Мэй о запуске Brexit.

    "Переговоры продемонстрировали твердое единство и консенсус в отношении всех основных составляющих проекта", — заявил агентству источник, пожелавший остаться неизвестным.

    Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Ранее сообщалось, что после этого глава Евросовета Дональд Туск в течение 48 часов должен был представить проект рекомендаций по Brexit. Затем начнется двухмесячный процесс выработки переговорной позиции ЕС. К концу второго месяца главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье получит от остающихся в объединении 27 стран детальный мандат на переговоры. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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