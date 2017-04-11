Страны ЕС достигли предварительной договоренности по Brexit

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Высокопоставленные чиновники 27 стран Евросоюза пришли к предварительной договоренности по основным пунктам, оговоренным в проекте рекомендаций председателя Евросовета Дональда Туска по Brexit, передает Франс Пресс со ссылкой на источник.

Сообщается, что встреча прошла во вторник, чиновники обсудили ситуацию, сложившуюся после объявления британского премьера Терезы Мэй о запуске Brexit.

"Переговоры продемонстрировали твердое единство и консенсус в отношении всех основных составляющих проекта", — заявил агентству источник, пожелавший остаться неизвестным.

Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Ранее сообщалось, что после этого глава Евросовета Дональд Туск в течение 48 часов должен был представить проект рекомендаций по Brexit. Затем начнется двухмесячный процесс выработки переговорной позиции ЕС. К концу второго месяца главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье получит от остающихся в объединении 27 стран детальный мандат на переговоры. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.