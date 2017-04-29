В Харьковской области массово отравились дети

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области произошло массовое отравление детей, воспитанников детского сада, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Пять воспитанников одного из городских дошкольных учебно-воспитательных комплексов с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит попали в инфекционное отделение Изюмской городской больницы 26 апреля. Три 4-летние девочки, один 4-летний мальчик и девочка трех лет вчера уже были выписаны из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Факт отравления детей был зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Изюмского отдела полиции.

"Согласно письму ГУ Госпродпотребслужбы, в деятельности дошкольного учебного заведения проведенной проверкой выявлены нарушения гигиенических требований законодательства Украины по обращению с продуктами питания. Также установлено, что 25 апреля после болезни в садик вернулась одна из маленьких воспитанниц, у которой были обнаружены симптомы кишечного расстройства. Во второй половине дня девочка была передана родителям. На следующий день аналогичные симптомы проявились у пяти детей, которые были госпитализированы в больницу. Еще четырем воспитанникам родители оказывали медицинскую помощь самостоятельно", — уточнили в полиции.

Все дети — воспитанники одной группы, в других группах больных детей не выявлено.

В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что во французском городе Руан после обеда в школьной столовой отравились более 300 детей.