Хроника 14 марта: вече и погромы в Киеве, драка Парасюка под Славянском, дело Януковича

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 14 марта, сторонники блокады Донбасса устроили Вече в центре Киева, которое закончилось столкновениями, погромом "Альфа-банка" и беспорядками у офиса Ахметова. Также вчера нардеп Владимир Парасюк устроил потасовку на блокпосту под Славянском, а скандального актера Никиту Джигурду лишили гражданства ДНР. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вече на Майдане, погром "Альфа-Банка" и офиса компании Ахметова

Вече в поддержку торговой блокады Донбасса, которое прошло накануне на Майдане Незалежности в Киеве, завершилось столкновениями участников акции с правоохранителями. В ходе митинга активисты, среди которых было немало представителей радикальных организаций и движений, разгромили отделение "Альфа-банка" на Крещатике. Помимо этого петардами забросали офис компании Рината Ахметова, лидер ОУН Николай Кохановский призвал активистов поджигать магазины Roshen.

В ДНР запретили деятельность благотворительного фонда Ахметова

В самопровозглашенной ДНР заявили, что запретили деятельность благотворительного фонда "Поможем" украинского олигарха Рината Ахметова. Запрет якобы вызван нарушениями условий хранения гуманитарной помощи фонда: в помещениях хранения обнаружены повышенная влажность, плесень, а также отсутствует вентиляция. Теперь жители неконтролируемой Киевом части Донецкой области будут получать "гуманитарное содействие" по линии МЧС РФ.

Новые задержания участников блокады Донбасса

Один из организаторов торговой блокады Донбасса Семен Семенченко сообщил о задержании группы добровольцев спецподразделением полиции на блокпосту в районе Бахмута. По его словам, на других блокпостах происходит аналогичная ситуация. В понедельник были задержаны более 40 участников торговой блокады под Кривым Торцом. В полиции заявили об изъятом арсенале оружия. В ответ на такие действия во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокировщиков. Очень скоро всех задержанных освободили.

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Парасюк устроил потасовку на блокпосту под Славянском Скриншот с Facebook Владимира Парасюка Столкновения на блокпосту в Славянске. Парасюк показал видео

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей. По словам народного депутата Владимира Парасюка во время конфликта на блокпосту в Славянске его сестру избили, а у отца отобрали зарегистрированное оружие.

Россия сообщила о росте оборота торговли с Украиной

Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в январе текущего года составил 644,6 миллиона долларов, показав рост почти в 1,5 раза в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. Экспорт из РФ в Украину составил 370,5 миллиона долларов (рост на 27%), импорт в РФ из Украины составил 274,1 миллиона долларов (рост почти в 2 раза).

"Сбербанк" в Украине ограничил выдачу наличных

"Сбербанк" в Украине с 15 марта ограничил выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов. Кроме того, с 14 марта введены временные лимиты на снятие наличных средств с карточного счета, как на территории Украины, так и за ее пределами. Ежедневный лимит составляет от 800 до 2000 долларов США в зависимости от типа карты.

Стычка из-за русского языка в Раде

Небольшая стычка из-за русского языка произошла в Верховной Раде: народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул с трибуны начал выступление на русском языке, после чего к нему подошел коллега по парламенту и потребовал выступать на украинском. К трибуне подтянулись нардеп фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко, коллега Вилкула по фракции Юрий Бойко. Между народным избранниками завязалась словесная перепалка.

ГПУ передает в суд дело против Януковича о госизмене

Военная прокуратура передает в Печерский суд Киева дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене. Об этом сообщил военный прокурор Руслан Кравченко. Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

Дочь Манафорта подозревает отца в причастности к расстрелам на Майдане

Дочь бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом пишет Independent со ссылкой на, как предполагается, переписку дочерей Манафорта, которую взломали и обнародовали хакеры. В одном из сообщений Андреа Манафорт написала своей сестре: "Не обманывай себя, деньги, которые есть у нас – это "кровавые" деньги".

Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Канадой

Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Канадой в ходе заседания во вторник. Закон о ратификации соглашения еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Согласно информации пресс-службы главы государства, Порошенко уже назвал ратификацию данного соглашения историческим моментом. Он выразил благодарность премьеру Канады Джастину Трюдо и министру иностранных дел Христе Фриланд за сотрудничество с Украиной.

В деле о квартире Лещенко поставлена точка

Печерский районный суд окончательно закрыл производство в отношении народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, сообщил адвокат Дмитрий Гненный. Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения при покупке Лещенко квартиры в центре Киева. В связи с этим Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по статье "незаконное обогащение". В декабре 2016 года Генпрокуратура закрыла дело о покупке квартиры Лещенко.

Памятник убитым полякам вновь осквернили во Львовской области

Неизвестные второй раз с начала текущего года осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году во Львовской области. В этот раз на установленных в Гуте Пеняцкой кресте и таблицах с перечнем фамилий погибших нарисовали свастику, герб Украины, а также надписи "Смерть ляхам" и "Вон из Украины". На установленной неподалеку информационной доске появились надписи "СС Галичина", "Слава Украине", "ОУН-УПА".

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Джигурду лишили гражданства ДНР

Известный актер Никита Джигурда лишен гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Александр Захарченко. "Произошла ошибка, мы ее устранили", — сказал Захарченко. На прошлой неделе Джигурда получил паспорт ДНР. Свое желание стать гражданином ДНР он объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Ранее Джигурда заявил, что намерен участвовать в Евровидении-2017 от ДНР.

Крушение воздушных шаров с туристами в Турции: есть жертвы

Более 40 пассажиров сразу нескольких воздушных шаров пострадали в результате жесткой посадки в туристическом регионе Каппадокия в Турции. По информации местных СМИ, большая часть пострадавших – туристы из Китая. Причиной жесткой посадки трех туристических воздушных шаров стал сильный ветер. Инцидент произошел неподалеку от деревни Софулар.

В Украине накануне, 14 марта, впервые отметили День добровольца. Соответствующее постановление было принято Верховной Радой на заседании 17 января. Основной целью празднования является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.