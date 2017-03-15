Полиция открыла огонь, чтобы остановить колонну во главе с Парасюком

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались сквозь блокпост близ Славянска, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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"Около 22.00 колонна автомобилей была замечена вблизи Краматорска. На требования остановиться граждане не реагировали. Поэтому, чтобы остановить колонну, сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских", — говорится в сообщении.

"Оказалось, что это именно та группа лиц, которая ранее осуществила силовой прорыв в зону АТО. Среди граждан оказался народный депутат Владимир Парасюк, который, согласно распространенному ранее заявлению, должен был в это время находиться в больнице", — добавили в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции. Проводится проверка.

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В то же время в сети появилось видео (см. ниже) конфликта на блокпосту под Краматорском. На нем видно, что после словесной перепалки правоохранители в масках открывают огонь в воздух и в сторону гражданских лиц, среди которых находился нардеп Парасюк. Всего звучит более 10 выстрелов.

С 11 марта Служба безопасности Украины запретила перемещение в Донбассе и в зоне АТО зарегистрированного оружия, а также ввела ряд других ограничительных мер в целях безопасности.