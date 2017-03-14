Россия сообщила о росте оборота торговли с Украиной

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в январе текущего года составил 644,6 миллиона долларов, показав рост почти в 1,5 раза в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

Экспорт из РФ в Украину составил 370,5 миллиона долларов (рост на 27%), импорт в РФ из Украины составил 274,1 миллиона долларов (рост почти в 2 раза).

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Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе выросла до 1,7% с 1,6% годом ранее.

Напомним, в декабре президент Петр Порошенко заявил, что доля Российской Федерации в общем балансе внешней торговли Украины за время конфликта в Донбассе сократилась до 8%. По его словам, РФ пыталась перекрыть Украине транзитные перевозки в Казахстан, Китай и страны Средней Азии. Украине пришлось искать пути в обход РФ.