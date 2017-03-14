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    Сражение с языком: в Раде произошла стычка из-за выступления на русском

    (обновлено: )10910
    Небольшая стычка из-за русского языка произошла в Верховной Раде во вторник на утреннем пленарном заседании. Подробнее об инциденте в сессионном зале смотрите в видео.
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    Так, народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул с трибуны начал выступление на русском языке, после чего к нему подошел один из коллег по парламенту и потребовал выступать на украинском языке. К трибуне начали подходить нардеп фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко, а также коллега Вилкула по фракции Юрий Бойко. Между народным избранниками завязалась словесная перепалка.

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    Тем временем вице-спикер ВР Ирина Геращенко призвала сохранять спокойствие, а Вилкула — продолжить выступление на украинском. Однако он завершил речь на русском.

    Напомним, в минувшем году в Раде уже произошел конфликт между Вилкулом и Тимошенко на фоне русского языка.

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