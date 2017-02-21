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    Грицак: спецслужбы РФ лоббируют законы о статусе русского языка в Украине

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    Языковая зачистка. Табу на русский (53)

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    По словам главы СБУ Павла Грицака, российские спецслужбы активно организовывают в Украине проведение круглых столов и конференций по статусу русского языка.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Российские спецслужбы лоббируют в Украине законопроекты о статусе русского языка, заявил в ходе брифинга глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

    Урок русского языка в Институте иностранных языков Тишринского университета в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Великий и могучий? Статус русского языка в странах бывшего СССР

    "Они демонстрируют то, кто и за какие деньги спецслужб РФ организовывал круглые столы и конференции в Днепре, Одессе, Львове, Киеве и в стенах Верховной Рады. Как лоббировались законопроекты об особом положении русского языка в Украине. Достаточно, взяв за основу эти разговоры, посмотреть и проанализировать, где были какие круглые столы, проанализировать выступления избранников, они много кому дадут понимание тех процессов, которые сегодня происходят", — сказал Грицак.

    Напомним, в  Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

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