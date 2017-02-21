Грицак: спецслужбы РФ лоббируют законы о статусе русского языка в Украине

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Российские спецслужбы лоббируют в Украине законопроекты о статусе русского языка, заявил в ходе брифинга глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Они демонстрируют то, кто и за какие деньги спецслужб РФ организовывал круглые столы и конференции в Днепре, Одессе, Львове, Киеве и в стенах Верховной Рады. Как лоббировались законопроекты об особом положении русского языка в Украине. Достаточно, взяв за основу эти разговоры, посмотреть и проанализировать, где были какие круглые столы, проанализировать выступления избранников, они много кому дадут понимание тех процессов, которые сегодня происходят", — сказал Грицак.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

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