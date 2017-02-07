В перечне предметов для ВНО присутствует и русский язык - Совсун

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Регистрация на внешнее независимое оценивание стартовала 6 февраля. Она будет проходить до 17 марта. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки. Само внешнее оценивание пройдет с 23 мая по 16 июня. Также предполагается и дополнительная сессия с 3 до 12 июля. Она предусмотрена для участников АТО и лиц, проживающих на временно оккупированной территории. Они смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО с 3 до 20 мая.

О том, какие предметы входят в перечень для ВНО, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала экс-первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун.

"Кроме украинского языка и литературы, математика, история, а из иностранных языков остаются экзамены по испанскому, немецкому, французскому и английскому, русский язык тоже есть возможность сдавать, биологию, географию, химию, физику. Это те дисциплины, по которым будет проводиться ВНО в этом году", — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2016 году наибольший процент участников внешнего независимого оценивания, не сдавших ВНО по украинскому языку, литературе и истории Украины зафиксирован в Закарпатской, Черновицкой и Ровенской областях.