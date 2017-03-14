В деле о квартире Лещенко поставлена точка

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Печерский районный суд окончательно закрыл производство в отношении народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, написал на своей странице в Facebook адвокат Дмитрий Гненный.

"Незаконное преследование Лещенко С.А. по протоколу, составленному НАПК — завершилось. Постановление Печерского районного суда г. Киева от 15.02.2017 года о прекращении производства по делу вступило в законную силу. Суд апелляционной инстанции требований КоАП вернул апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры Украины без рассмотрения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", — написал Гненный.

Дмитрий Гненный, facebook Постановление Апелляционного суда по делу о квартире нардепа Лещенко

Дмитрий Гненный, facebook Постановление Апелляционного суда по делу о квартире нардепа Лещенко

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения при покупке Лещенко квартиры в центре Киева. В связи с этим Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по статье "незаконное обогащение". В декабре 2016 года Генпрокуратура закрыла дело о покупке квартиры Лещенко.

Ранее в СМИ и соцсетях вызвала широкий резонанс информация, что Лещенко купил квартиру в центре Киева общей площадью 192 квадратных метра, о чем свидетельствует справка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество. При этом официально задекларированных депутатом средств недостаточно для покупки такой квартиры. Сам он заявил, что отказался оформить квартиру на подставное лицо или далекого родственника, хотя ему советовали такой шаг. По словам Лещенко, в этой квартире он планирует проживать с любимой женщиной.