Джигурду лишили гражданства ДНР - Захарченко

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Известный актер Никита Джигурда лишен гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил во вторник журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды… Произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин Донецкой народной республики", — сказал Захарченко.

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На прошлой неделе Джигурда получил паспорт ДНР. Свое желание стать гражданином самопровозглашенной республики актер объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Ранее Джигурда заявил, что намерен участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве от ДНР.