Джигурда решил ехать на Евровидение от ДНР

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Российский актер, певец и шоумен Никита Джигурда заявил о планах участвовать в песенном конкурсе Евровидение в Киеве от самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Джигурда стал гражданином самопровозглашенной республики. Он родился в Киеве, а детство провел в Донецке. Получив паспорт, шоумен заявил, что "Донецк, Донбасс — это душа Украины, которую стали распинать". По его словам, он выступает "за то, чтобы здесь был мир, чтобы эта душа, распятая, воскресла".

"Денис Пушилин (полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске — Ред.) одобрил мое участие на Евровидении от ДНР — огня троллинг как святое причастие и мирного милосердия пример!" — написал он на своей странице в Instagram.

При этом Джигурда в своем микроблоге в Twitter добавил, что он — "русский артист и поэт украинского происхождения".

Ранее разгорелся скандал вокруг представителя РФ на Евровидении: страну представит на конкурсе Юлия Самойлова. Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Однако выяснилось, что девушка выступала в Крыму, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.



