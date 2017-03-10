наверх
10.03.201714:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Джигурду не будут лишать украинского гражданства - нардеп

    (обновлено: )16901
    Как сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан, если власти лишат Никиту Джигурду украинского гражданства, то признают легитимность ДНР.
    Певец Никита Джигурда. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко," член комиссии по гражданству Валерий Пацкан заявил, что властям не следует лишать украинского гражданства российского актера и певца Никиту Джигурду.

    Биометрический паспорт
    Science Photo Library
    Электронные понты. Биометрический паспорт – дорогое и ненужное удовольствие

    Ранее сообщалось, что Джигурда, который родился в Киеве, принял решение стать гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он заполнил необходимые для выдачи ему паспорта гражданина ДНР.

    "Мы не признаем "ДНР-ЛНР", поэтому получение Джигурдой "паспорта" не может быть основанием для лишения гражданства. Если мы лишим его гражданства на этом основании, то Украина автоматически признает их легитимность. Я бы этого не делал и не советовал никому из чиновников", — цитирует Пацкана "Обозреватель".

    Он отметил, что на лишение гражданства необходимы веские причины.

    "Если собрать все его заявления, возбудить дело и мотивировать это в таком русле, что человек разжигает вражду внутри страны, вредит имиджу государства или подрывает государственный сувернитет – на этом можно сыграть", — уточнил Пацкан, добавив, что в таком случае Государственная иммиграционная служба должна это зафиксировать, а не лишать гражданства на основании получения документов непризнанной республики.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Грановский
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    ЧП в Европе: нападение в Дюссельдорфе, стрельба в Базеле