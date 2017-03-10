Джигурду не будут лишать украинского гражданства - нардеп

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко," член комиссии по гражданству Валерий Пацкан заявил, что властям не следует лишать украинского гражданства российского актера и певца Никиту Джигурду.

Ранее сообщалось, что Джигурда, который родился в Киеве, принял решение стать гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он заполнил необходимые для выдачи ему паспорта гражданина ДНР.

"Мы не признаем "ДНР-ЛНР", поэтому получение Джигурдой "паспорта" не может быть основанием для лишения гражданства. Если мы лишим его гражданства на этом основании, то Украина автоматически признает их легитимность. Я бы этого не делал и не советовал никому из чиновников", — цитирует Пацкана "Обозреватель".

Он отметил, что на лишение гражданства необходимы веские причины.

"Если собрать все его заявления, возбудить дело и мотивировать это в таком русле, что человек разжигает вражду внутри страны, вредит имиджу государства или подрывает государственный сувернитет – на этом можно сыграть", — уточнил Пацкан, добавив, что в таком случае Государственная иммиграционная служба должна это зафиксировать, а не лишать гражданства на основании получения документов непризнанной республики.