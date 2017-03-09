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    Джигурда получил паспорт гражданина ДНР

    (обновлено: )16601
    Как сообщает министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики, Никита Джигурда заполнил документы, необходимые для выдачи ему паспорта гражданина ДНР.
    Певец Никита Джигурда. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Российский актер, певец и шоумен Никита Джигурда принял решение стать гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает министерство информации ДНР.

    Джигурда заполнил документы, необходимые для выдачи ему паспорта гражданина ДНР.

    "Я сын Украины — настоящей, где не ставят людей на колени, чтобы они кричали "Слава Украине!" Я знаю, что Донецк, Донбасс — это душа Украины, которую стали распинать. Я за то, чтобы здесь был мир. Чтобы эта душа, распятая, воскресла", — сказал артист.

    Сегодня же Никита Джигурда получил паспорт гражданина ДНР. "Я горжусь, что стал гражданином ДНР", — сказал Джигурда журналистам.

    Отметим, что Джигурда родился в Киеве, а детство провел в Донецке.

    Ранее российский актер и режиссер Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, документ ему вручил глава ДНР Александр Захарченко.

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