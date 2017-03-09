КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Российский актер, певец и шоумен Никита Джигурда принял решение стать гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает министерство информации ДНР.

Джигурда заполнил документы, необходимые для выдачи ему паспорта гражданина ДНР.

"Я сын Украины — настоящей, где не ставят людей на колени, чтобы они кричали "Слава Украине!" Я знаю, что Донецк, Донбасс — это душа Украины, которую стали распинать. Я за то, чтобы здесь был мир. Чтобы эта душа, распятая, воскресла", — сказал артист.

Сегодня же Никита Джигурда получил паспорт гражданина ДНР. "Я горжусь, что стал гражданином ДНР", — сказал Джигурда журналистам.

Отметим, что Джигурда родился в Киеве, а детство провел в Донецке.

Ранее российский актер и режиссер Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, документ ему вручил глава ДНР Александр Захарченко.