"Сбербанк" в Украине ограничит выдачу наличных

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк" в Украине с 15 марта ограничит выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов.

"В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке головного офиса ПАО "Сбербанк", причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тысяч гривен в сутки (около 1,1 тысячи долларов) эквивалентно в других валютах на одного клиента", — говорится в сообщении на сайте банка.

Кроме того, с 14 марта введены временные лимиты на снятие наличных средств с карточного счета как на территории Украины, так и за ее пределами. Ежедневный лимит составляет от 800 до 2000 долларов США в зависимости от типа карты. При этом лимиты на безналичные расчеты не изменялись.

В банке отметили, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.

Ранее стало известно, что радикалы повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, центральный офис "Сбербанка" в Украине, в котором также расположено отделение, уже два дня заблокирован радикалами, которые добиваются закрытия учреждения.