Вече на Майдане. Досталось всем: полиции, "Альфа-Банку", Ахметову и Roshen

Вече в поддержку торговой блокады в Донбассе, которое прошло накануне вечером на Майдане Незалежности в Киеве, завершилось столкновениями участников с правоохранителями.
В мероприятии принимали участие около 150 человек.
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В ходе митинга активисты, среди которых было много представителей радикальных организаций и движений, начали громить отделения "Альфа-банка" на Крещатике. Также группа активистов забросала петардами офис компании Рината Ахметова на улице Десятинной.
Кроме того, лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский призвал активистов поджигать магазины корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко.