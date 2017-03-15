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    Вече на Майдане. Досталось всем: полиции, "Альфа-Банку", Ахметову и Roshen

    Тема:

    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (66)

    (обновлено: )66810
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе завершился стычками с правоохранителями
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе завершился стычками с правоохранителями
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе завершился стычками с правоохранителями
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве
    Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве
    Вече на Майдане в Киеве в поддержку участников блокады в Донбассе
    Вече в поддержку торговой блокады в Донбассе
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    По данным полиции, пострадавших в ходе столкновений в центре Киева не было
    УНИАН
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе завершился стычками с правоохранителями
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе завершился стычками с правоохранителями
    УНИАН
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе завершился стычками с правоохранителями
    Участники митинга напали на отделение "Альфа-Банка" на Крещатике
    УНИАН
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе завершился стычками с правоохранителями
    На Михайловской площади активисты "проведали" офис компании Рината Ахметова
    УНИАН
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    Большинство участников вече на Майдане предпочитали прятать лица
    УНИАН
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    УНИАН
    Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве
    Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве
    УНИАН
    Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве
    Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве
    УНИАН
    Вече на Майдане в Киеве в поддержку участников блокады в Донбассе
    Вече на Майдане в Киеве в поддержку участников блокады в Донбассе
    УНИАН
    Вече в поддержку торговой блокады в Донбассе
    Вече в поддержку торговой блокады в Донбассе
    УНИАН

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    По данным полиции, пострадавших в ходе столкновений в центре Киева не было

    Вече в поддержку торговой блокады в Донбассе, которое прошло накануне вечером на Майдане Незалежности в Киеве, завершилось столкновениями участников с правоохранителями.

    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    firtka.if.ua
    Реакция на разгон блокады в Донбассе: митинги и горящие шины под ОГА

    В мероприятии принимали участие около 150 человек.

    Смотрите также: "Никто не проедет!". Парасюк vs вооруженные спецназовцев

    В ходе митинга активисты, среди которых было много представителей радикальных организаций и движений, начали громить отделения "Альфа-банка" на Крещатике. Также группа активистов забросала петардами офис компании Рината Ахметова на улице Десятинной.

    Кроме того, лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский призвал активистов поджигать магазины корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко. 

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