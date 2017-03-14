Референдум о выходе Польши из Евросоюза: уже реальность?

РИА Новости Украина

Реален ли выход Польши из Евросоюза? Свое мнение в интервью Sputnik Polska высказал экс-депутат Сейма Тадеуш Ивиньски.

Новый термин Polexit сегодня очень популярен в средствах массовой информации. Пишут, что "Польше угрожает сценарий, который в прошлом году реализовался в Великобритании". После скандала, который устроила премьер Беата Шидло на последнем саммите ЕС в Брюсселе, в сетях набирает популярность петиция, в которой пользователи Интернета требуют от президента Дуды провести референдум о выходе Польши из ЕС. Так есть ли разница между англичанами и поляками?

– Разница фундаментальная, и я хочу сказать, что, к счастью, не вижу такого варианта, чтобы Польша вышла из ЕС, по нескольким причинам. Во-первых, в Польше пока еще нет официальной политической силы, которая бы взяла ответственность за это. В Великобритании был премьер-министр Дэвид Кэмерон, который войдет в историю как человек, который из-за эгоизма и недальновидности решил провести такой референдум.

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В Польше же, несмотря на то, что евроскептицизм прогрессирует – и это относится, как показывают исследования, в основном к молодому поколению – даже правящая партия "Закон и справедливость" официально отрицает, что стремится к выходу Польши из ЕС.

Однако аналитики уже высказывают мнение, что польское правительство начинает "негативную политику по отношению к ЕС". Парламентская оппозиция говорит: "Это начало Polexit". "Лісовий вісник" Bloomberg: Польше все еще мало украинских мигрантов

– Правительство, глава ПиС Ярослав Качиньский, который является наиболее важной фигурой на польской политической сцене, очень разочарованы после неудачной попытки предотвратить выбор Дональда Туска на пост президента Европейского Совета.

Встреча в Версале лидеров Франции, Германии, Италии и Испании, и то, что произошло после на саммите в Брюсселе, показывает, что ни одна страна, в том числе Польша, не может блокировать решение других стран в их стремлении к новому европейскому порядку. ЕС нуждается в большей интеграции.

Если Польша не хочет интегрироваться, то она окажется в последнем вагоне ЕС. Она будет критиковать ЕС, то, что он становится все более прогерманским, но из этого ничего не выйдет. Может случиться только то, что мы будем меньше получать из фондов ЕС. Польша не приняла ни одного беженца. Страна, в которой родилась "Солидарность", сама не проявляет никакой солидарности. Мы ломаем европейские стандарты.

Даже Чехия и Венгрия, которые также не хотят принимать беженцев, все-таки приняли небольшие группы. Короче говоря, мы должны отделить пропаганду, не политизировать своих действий, потому что оказалось, что даже Великобритания, которая должна была стать главным польским союзником на международной арене, и Венгрия не поддержали кандидата, выдвинутого польским правительством. Кажется, что начался медленный процесс снижения влияния популистских движений.

Через полгода, после того, как г-н Вилдерс не выиграет в Нидерландах, Ле Пен проигрывает во Франции и будет поддерживаться курс либеральной демократии в Германии, независимо от того, кто победит, ЕС станет сильнее. Он не будет больше расширяться, но останется лучшим проектом для континента.

Может ли ПиС попытаться использовать настроения евроскептицизма для развязывания кампании по выходу Польши из ЕС?

– Я думаю, что нет. Официально ПиС опровергает информацию, что хочет выхода Польши из ЕС. Конечно, что будет через несколько лет, никто сказать не берется. Но на "внутреннем уровне" это невозможно.

Могут вестись разные споры, что и как интерпретировать. Да, существует статья №50, которая гласит, что страна может покинуть Евросоюз. Эта статья была задействована Великобританией. До нее только Гренландия, будучи частью Дании, вышла из ЕС. Но в Польше для этого пришлось бы организовать общенациональный референдум, добиться 50-процентной явки, что, на мой взгляд, невозможно, да еще при этой явке получить половину голосов за выход из ЕС. Это нереально. Так что в данном случае я спокоен.

Вступление Польши в ЕС было, возможно, самым важным достижением за период трансформации, начавшийся в Польше в 1989-1990 гг. Независимо от того, что будет делать ПиС – а они могут критиковать отдельные шаги, механизм принятия решений, требовать заключения нового Трактата, но официальное провозглашение лозунга выхода Польши из ЕС для "Права и Справедливости" означало бы политическое самоубийство.