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    Порошенко о ЗСТ с Канадой: это - исторический момент

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    Президент Украины Петр Порошенко назвал историческим моментом ратификацию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой, сообщила во вторник его пресс-служба.
    канал Администрации президента

    Верховная Рада на заседании во вторник ратифицировала соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой, такое решение поддержали 272 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Илья Несходовский
    Илья Несходовский / Facebook
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    "Сегодня — важный день для отношений между Украиной и Канадой. Это день ратификации соглашения о свободной торговле, над которой мы совместно с нашими канадскими друзьями работали длительное время. Это исторический момент для нашей двусторонней торговли с Канадой", — цитирует пресс-служба слова Порошенко.

    Он выразил благодарность премьеру Канады Джастину Трюдо и министру иностранных дел Христе Фриланд за сотрудничество с Украиной.

    "Это соглашение начинает символический трансатлантический мостик свободной торговли. Поэтому украинский бизнес получит доступ к североамериканскому рынку. А это — и рост украинского экспорта, и рост прямых иностранных инвестиций в Украину — на уровне 36 миллионов долларов", — сказал Порошенко.

    Он также отметил, что соглашение позволит создать новые рабочие места в строительстве, промышленности и торговле, откроет беспошлинный доступ на 98% товарных позиций на канадский рынок.

    Переговоры по созданию ЗСТ между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено странами в июле 2016 года. Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.

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