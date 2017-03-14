Мы сделали, что смогли: соцсети о разгоне блокады

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Блокада Донбасса трещит по швам… В понедельник, 13 марта, были задержаны более 40 активистов редута под Кривым Торцом. В ответ на такие действия во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить задержанных и очень скоро "блокадников" отпустили. Правда, уже на следующий день один из организаторов блокады Семен Семенченко сообщил о новых задержаниях — на этот раз на блокпосту в районе Бахмута. По словам нардепа, на других блокпостах происходит аналогичная ситуация.

Разгон блокады Донбасса и последовавшие за ним акции протеста вызвали в украинском сегменте соцсетей неподдельный интерес: "Случилось то, что и ожидалось —власть все-таки очнулась и решила создать видимость что на территории страны таки действуют законы страны". "Зря хлопцев тронули. Уже очевидно. Применение силы — это "ящик Пандоры". Забыли теорию? Ну и ладно, уже все равно ничего не исправить", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook