Участники блокады нарушали законы с первого дня - Фурса

РИА Новости Украина

Участники блокады на Донбассе с первого дня нарушали закон, считает экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, это нельзя сравнивать со студенческим протестом на Майдане, где сами протестующие были раздражителем, а не последствия их действий.

"Никто не мешает им выйти на Майдан и требовать то, что они хотят. Но они идут с оружием в руках и двумя депутатами во главе, и перерезают стратегически важное ж/д сообщение. Это и понятно. 40 человек на Майдане в Киеве просто растворяться, а на блокпосту в поле могу создать проблемы. Да и брать мзду с каждого проходящего вагона с углем на Майдане было бы проблематично. По хорошему, в стране где работает закон, уже в первый день они должны были быть в тюрьме. Равно как и люди, бьющие стекла в отделениях банков. Государство обладает монополией на насилие. И иногда просто обязано силу применять", - пишет он у себя в Facebook.

Украинская власть, размышляет Фурса, слишком боится применять силу, возможно, потому что сама не следует диктатуре закона.

По мнению эксперта, участники блокады выдвигают требования, которые невозможно выполнить, и сами это понимают. Именно их требования, а не желание власти, привели к силовому решению, подчеркнул он.

"Они требуют отпустить украинских пленных. Но как может украинская власть выполнить это требование? Блокадники требуют полностью остановить торговлю с РФ. Ок, это включает даже поставку сырья для атомных станций. Так что если выполнять это требование, то мы прямо придём к техногенной катастрофе. И это вместо того, чтобы говорить о коррупции. Требовать отмены Роттердам+. Перехода к прозрачному ценообразованию. Приватизации как залогу прозрачности в отрасли. Но это сложно. Этого не поймет эмоциональный электорат, которого надо зацепить красивыми слоганами, аля "торговля на крови"…Требования блокадников выполнить невозможно! И они сами это понимают. Заведя ситуацию в тупик", — отмечает Фурса.

Манипулируя статусом участника АТО, по мнению эксперта, участники блокады лишь пытаются разжечь протест.

"И да, можно сколько угодно имитировать Майдан. От места до лозунгов. Но это не сделает Майдан настоящим. Требование отставки главы МВД, захват ОГА, шины где-то, это все имитация. Майдан происходит, когда разные слои общества объединены общей идеей", — заключил он.

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Как сообщалось, в понедельник, 13 марта, Штаб блокады заявил о захвате "редута" в Кривом Торце. В СБУ опровергли информацию о штурме, заявив о проведении "контрдиверсионных мероприятий".

По словам силовиков, отказ сдать оружие стал основанием для задержания 43 человек. Однако итог спецоперации стал довольно неожиданным — вскоре всех отпустили.