Под Харьковом произошла потасовка между участниками блокады и полицией

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Полицейские остановили во вторник автомобильную колонну участников торговой блокады Донбасса на выезде из Харькова, после чего между ними произошла потасовка со взаимными обвинениями. Об этом сообщает один из добровольцев Геннадий Зайченко.

"Менты решили остановить нашу колонну на выезде из Харькова", — написал он на своей странице в Facebook.

Внимание! На кадрах присутствует ненормативная лексика. Видео доступно по ссылке.

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Действия правоохранителей вызвали возмущение у участников блокады, они вышли из автомобилей, обмениваясь бранью. В частности их возмутило то, что полиция стояла на контрольно-пропускном пункте с автоматами. Некоторые из них призывали других сесть в машины и не провоцировать друг друга.

facebook.com/gena.zaychenko На выезде из Харькова произошла потасовка между добровольцами и полицией

Участники торговой блокады заявили, что накануне сотрудники СБУ и спецназ Нацполиции захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны более 40 участников блокады. Утром во вторник всех задержанных отпустили. Также сообщалось, что в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

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В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Противники силового разгона редута заняли Волынскую ОГА, а в Виннице и Ровно — жгли шины. Аналогичная акция прошла и под Одесской ОГА.