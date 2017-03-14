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    Политика

    Ивано-Франковский облсовет поддержал блокаду Донбасса

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (55)

    (обновлено: )6301
    На заседании, которое прошло в форме вече, депутаты направили президенту, правительству и парламенту обращения с требованиями освободить задержанных участников блокады и уволить Арсена Авакова и Вячеслава Аброськина.
    Ивано-Франковский облсовет официально поддержал блокаду Донбасса
    pravda.if.ua

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Внеочередная сессия Ивано-Франковского областного совета во вторник состоялась в форме вече под стенами административного здания, сообщают местные СМИ.

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    В Ивано-Франковске в ночь на вторник активисты в знак протеста против силового разгона участников блокады протеста близ Кривого Торца под зданием областной государственной администрации (ОГА) подожгли автомобильные покрышки.

    "Присутствующие депутаты проголосовали за то, чтобы направить президенту, правительству и парламенту обращения с требованиями освободить задержанных участников блокады, уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Амброськина", — сообщает ZIK.

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.  

    Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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