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    Луценко не видит нарушений при задержании участников блокады

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    (обновлено: )132
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, нарушений законности при задержании сторонников блокады и изъятии у них оружия, которое находилось у них вопреки положению, не было.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не видит нарушений со стороны правоохранителей при задержании сторонников блокады торговли с ЛДНР на железнодорожной станции Кривой Торец.

    Мы торгуем или воюем? Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице. Видео
    Roman Kowalski/Facebook
    "Мы торгуем или воюем?" Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице

    В понедельник организаторы торговой блокады в Донбассе заявили, что правоохранители разогнали их на посту на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. Глава МВД Украины Арсен Аваков пояснил, что правоохранители задержали более 40 человек, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Позже замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что все задержанные радикалы освобождены, пострадавших нет.

    "По той информации, которую я получил от правоохранительных структур, нарушений законности при задержании людей и изъятии у них оружия, которое находилось у них вопреки положению, (не было — Ред.) Охотничье оружие нельзя носить по улицам, а тем более в зоне АТО, где вообще любое оружие, кроме того, которое есть у военнослужащих, запрещено. Никаких нарушений со стороны правоохранителей в настоящее время не зафиксировано", — заявил Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112.Украина".

    Силовики ранее заявили, что принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в Донбассе в связи с "возросшей угрозой террористических актов".

     

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