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    Парасюк заявил, что полицейские избили его сестру

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    (обновлено: )7710
    По словам народного депутата Владимира Парасюка во время конфликта на блокпосту в Славянске его сестру избили, а у отца отобрали зарегистрированное оружие.
    Задержание автоколонны во главе с нардепом Владимиром Парасюком близ Краматорска
    Facebook Ирины Голуб

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что его сестра была избита во время конфликта на одном из блокпостов в Донбассе. 

    Конфликт с участием нардепа Владимира Парасюка на блокпосту близ Краматорска. Видео
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    "Никто не проедет!". Парасюк vs вооруженные спецназовцы

    Как сообщили в полиции Донецкой области, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались сквозь блокпост близ Славянска.

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    "Семеро наших собратьев сейчас в Славянском райотделе полиции. Моя сестра избита бывшим ГАИшником, который сдал Енакиево — Андреем Друновым. У отца забрали зарегистрированное оружие и из-за применения газа он был госпитализирован. И в завершение, работники Донецкой милиции ко Дню добровольцев организовали нам фейерверк автоматными очередями в нашу сторону. Боже, когда это все закончится?.." — написал Парасюк на своей странице в Facebook.

    Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

    "Около 22.00 колонна автомобилей была замечена вблизи Краматорска. На требования остановиться граждане не реагировали. Поэтому, чтобы остановить колонну, сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Донецкой области.

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    "Оказалось, что это именно та группа лиц, которая ранее осуществила силовой прорыв в зону АТО. Среди граждан оказался народный депутат Владимир Парасюк, который, согласно распространенному ранее заявлению, должен был в это время находиться в больнице", — добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что по факту столкновений на блокпосту под Славянском следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

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