ГПУ передает в суд дело против Януковича о госизмене

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Военная прокуратура передает в Печерский суд Киева дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене. Об этом сообщил военный прокурор Руслан Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня нами было завершено специальное досудебное расследование. Сейчас пойду и передам в суд обвинительный акт относительно Януковича", — сказал Кравченко перед судом, уточнив, что речь идет о деле о госизмене.

Напомним, Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.