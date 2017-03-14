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    ГПУ передает в суд дело против Януковича о госизмене

    (обновлено: )19
    Военный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что было завершено специальное досудебное расследование дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Военная прокуратура передает в Печерский суд Киева дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене. Об этом сообщил военный прокурор Руслан Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".

    Александр Янукович. Архивное фото
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    "Сегодня нами было завершено специальное досудебное расследование. Сейчас пойду и передам в суд обвинительный акт относительно Януковича", — сказал Кравченко перед судом, уточнив, что речь идет о деле о госизмене.

    Напомним, Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

    Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

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